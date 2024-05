POL-E: Essen: Unbekannter verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am vergangenen Wochenende (26. - 29. April) kam es auf mehreren Baustellen auf der Graf-Bernadotte-Straße und an der Einmündung Am Tann/Eckbertstraße zu Diebstählen von Baumaterial. Dabei entstand hoher Sachschaden. Die Bauarbeiter verließen die Baustellen auf der Graf-Bernadotte-Straße am Freitag (26. April, gegen 15:00 Uhr) und ...

