Polizei Essen

POL-E: Essen: Fensterscheibe eines fahrenden Busses beschädigt - 1. Folgemeldung - 40-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am 24. April vergangenen Jahres wurde die Fensterscheibe eines Busses der Linie 166 an der Kreuzung Grendtor / Hünninghausenweg während der Fahrt beschädigt.

Die Ursprungsmeldung vom 25. April 2023 finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/fensterscheibe-eines-fahrenden-busses-beschaedigt

Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine Wohnung in der Nähe des Tatorts ausfindig gemacht. Der 40-jährige damalige Wohnungsinhaber ist polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Zudem lag gegen ihn ein Waffenbesitzverbot vor.

Das Amtsgericht Essen erließ einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am 16. April an der aktuellen Wohnanschrift in Kray umgesetzt. Da vermutet wurde, dass der Tatverdächtige Waffen besitzt, wurden bei der Durchsuchung Sprengstoffspürhunde eingesetzt. In der Wohnung des 40-Jährigen wurden diverse Waffen sichergestellt, die er aufgrund des Waffenbesitzverbots nicht hätte besitzen dürfen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell