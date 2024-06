POL-GE: Vorläufige Festnahme nach versuchter Flucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat dringend nach Hinweisen und Zeugen. Eine 15 Jahre alte Gelsenkirchenerin erstattete am Mittwochabend, 19. Juni 2024, um 19.30 Uhr bei der Polizei in Essen eine Strafanzeige. Sie gab an, in Gelsenkirchen nach der Schule gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle an der Kranefeldstraße im Bereich Nordsternpark auf eine Freundin gewartet ...

