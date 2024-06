Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren nach Flucht auf gestohlenem Motorroller

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Jugendliche sind am Mittwoch, 19. Juni 2024, in der Feldmark von der Polizei auf einem gestohlenen Motorroller gestoppt worden. Ein Beamter war gegen 19.25 Uhr an der Hans-Böckler-Allee kurz vor der Aldenhofstraße auf die beiden Gelsenkirchener aufmerksam geworden, die ohne Helm unterwegs waren und mit unsicherer Fahrweise auffielen. Auf Ansprache des Beamten reagierte der 15-jährige Fahrer nicht, stoppte aber das Fahrzeug und tauschte mit seinem 14 Jahre alten Beifahrer die Plätze. Letzterer beschleunigte dann den Roller trotz weiterer Anhaltesignale und flüchtete über die Hans-Böckler-Allee. Dabei fuhr er auch an der Fürstinnenstraße über eine rote Ampel, sodass unbeteiligte Autofahrer im Kreuzungsbereich stark abbremsen mussten. Schließlich hielt der der 14-Jährige den Roller an und flüchtete zu Fuß. Er konnte im Nachgang durch Zeugenangaben identifiziert werden. Der andere Jugendliche, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, zeigte sich vom Bellen eines eingesetzten Diensthundes so beeindruckt, dass er von einer Flucht absah. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich zudem heraus, dass dieses zuvor gestohlen und das Zündschloss manipuliert worden war. Beide Gelsenkirchener erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.

