Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wiederholungstäter in der Altstadt vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend, 19. Juni 2024, einen 41 Jahre alten Mann auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Ein 28 Jahre alter Geschäftsinhaber auf der Husemannstraße in der Altstadt hatte um 21.20 Uhr den Notruf gewählt, weil der Tatverdächtige ihm drohte und nach Geld fragte. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, nahmen ihn die Beamten aufgrund von Fluchtgefahr vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Bargeld und eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Der Beschuldigte steht im Verdacht, in der Vergangenheit bereits ähnliche Delikte begangen zu haben. Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an.

