POL-SU: Falscher Wasserwerk-Mitarbeiter geht leer aus

Hennef (ots) - Am Mittwochabend (17. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall in Hennef, bei dem ein 70-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr befuhr der 70-jährige Hennefer die Alte Ladestraße in Richtung Frankfurter Straße. Gleichzeitig befuhr ein 22-jähriger Hennefer mit seinem Opel ebenfalls die Alte Ladestraße in entgegensetzte Richtung. Er beabsichtigte nach links in ein Parkhaus abzubiegen. Dabei ...

mehr