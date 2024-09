Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (353/2024) Tat am 31. August in Hann. Münden: 43-Jähriger in der Straße "Am Wittenborn" von Unbekanntem attackiert und verprügelt, Hintergründe unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Am Wittenborn, Höhe Kindergarten Samstag, 31. August 2024, gegen 23.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein 43 Jahre alter Mann ist am Abend des 31. August (Samstag) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) von einem Unbekannten auf offener Straße angegriffen und durch Schläge so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Die Tat ereignete sich gegen 23.00 Uhr an der Straße "Am Wittenborn" in Höhe des dortigen Kindergartens. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Er soll sich nach Angaben des 43-Jährigen in Begleitung einer ca. 20 bis 30 Jahre alten Frau und eines vermutlich gleichaltrigen Mannes befunden haben.

Ersten Informationen zufolge, soll der Unbekannte kurz zuvor versucht haben, durch ein offenstehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung des 43-Jährigen einzusteigen. Als der Bewohner dies bemerkte, ergriff der mutmaßliche Einbrecher die Flucht. Der Hausbewohner nahm sofort seine Verfolgung auf. In Höhe des Kindergartens habe der Unbekannte den Mündener dann unvermittelt angegriffen und durch Schläge und auch Tritte verletzt. Der mutmaßliche Körperverletzer und seine beiden Begleiter entkamen in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Angreifer: ca. 180 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, Narbe im Gesicht (linke Gesichtshälfte), kurze, dunkle Haare, 2. Begleiter: ca. 165 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkles Haar, dunkel gekleidet, 3. Begleiterin: ca. 20 bis 30 Jahre alt, Pferdeschwanz, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Hoodie.

Die Polizei Hann. Münden sucht Zeugen des Geschehens und bittet diese, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell