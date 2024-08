Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Postauto prallt in geparkten Pkw und Zaun, Fahrerin leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag um kurz nach 15 Uhr ist ein Postauto in Breyell in einen geparkten Pkw und schließlich in einen Zaun geprallt. Die 37-jährige Fahrerin aus Viersen hatte angegeben, ihr sei kurz schwindelig geworden, so dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Sie war ortseinwärts unterwegs und prallte mit dem Postfahrzeug in einen rechts am Straßenrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall über den Gehweg in einen Zaun geschoben. Die Fahrerin wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Biether Straße war während der Unfallaufnahme bis gegen 17 Uhr voll gesperrt. /hei (681)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell