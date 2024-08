POL-VIE: Kempen: Brandursache nach Lagerhallenbrand noch nicht abschließend ermittelt

Willich (ots) - Am Dienstagmittag ist es in Willich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem an einer Einmündung wartenden Fahrer eines dreirädrigen Krads gekommen. Der Kradfahrer, ein 61-jähriger Willicher, stand gegen 11.45 Uhr auf der Wilhelm-Maaßen-Straße an der Einmündung zur Düsseldorfer Straße, in die er einbiegen wollte. Verkehrsbedingt musste er dort warten. Der Pedelec-Fahrer, ein ...

mehr