Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Pedelec-Fahrer fährt in wartenden Rollerfahrer

Willich (ots)

Am Dienstagmittag ist es in Willich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem an einer Einmündung wartenden Fahrer eines dreirädrigen Krads gekommen.

Der Kradfahrer, ein 61-jähriger Willicher, stand gegen 11.45 Uhr auf der Wilhelm-Maaßen-Straße an der Einmündung zur Düsseldorfer Straße, in die er einbiegen wollte. Verkehrsbedingt musste er dort warten. Der Pedelec-Fahrer, ein 16-Jähriger aus Meerbusch kam aus Richtung Osterath und fuhr in Richtung Willich Innenstadt. Dazu benutzte er regelkonform den Geh- und Radweg auf der für ihn linken Straßenseite.

Warum er dann beim Überqueren der Wilhelm-Maaßen-Straße gegen den wartenden Kradfahrer fuhr und diesen damit zu Fall brachte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /hei (677)

