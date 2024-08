Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw-Fahrer fährt Radfahrerin an

Willich (ots)

Am Montag, gegen 17:15 Uhr, kollidierten ein 42-jähriger Autofahrer aus Krefeld und eine 18-jährige Mountainbikefahrerin aus Willich im Kreisverkehr Korschenbroicher Straße und Bahnstraße miteinander. Der Autofahrer war auf der Korschenbroicher Straße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Gleichzeitig fuhr die Radfahrerin über den dortigen Radweg. Sie ist an dieser Stelle bevorrechtigt. Der Krefelder sah sie zu spät und fuhr die Radfahrerin an. Durch den Zusammenstoß fiel sie auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Vor Ort wurde sie behandelt und konnte anschließend ihre Fahrt fortsetzen. /cb (675)

