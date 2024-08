Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 19-Jährige angefahren - zwei flüchtige Tatverdächtige ermittelt

Viersen (ots)

Bereits in der Nacht zu Freitag, 16.08., nahm die Polizei Viersen eine Strafanzeige aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf, bei dem eine 19-Jährige verletzt wurde und die Fahrer die Tatörtlichkeit, Rahserstraße in Viersen, verließen.

Gegen 3 Uhr in Nacht befand sich die 19-jährige Viersenerin mit zwei Freundinnen auf dem Weg zwischen der Rahserstraße und dem Parkplatz der dortigen Gesamtschule. Von dem Parkplatz fuhren zwei Fahrzeuge in Richtung Rahserstraße. Beim Vorbeifahren an den drei Frauen fuhr das erste Fahrzeug über den Fuß der Viersenerin, das zweite Fahrzeug erwischte sie mit dem rechten Außenspiegel am Ellbogen. Beide Fahrzeuge setzten die Fahrt ohne zu halten fort und bogen in Richtung Florastraße ab.

Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht nötig, die Geschädigte beabsichtigte selbst einen Arzt aufzusuchen. Die beiden Freundinnen blieben unverletzt.

Dank der Aussagen der 19-Jährigen und ihrer Freundinnen konnte die Ermittlerin der Polizei Viersen die tatverdächtigen Fahrzeugführenden ermitteln. Hierbei handelt es sich zum einen um einen 20-jährigen Viersener und eine 28-jährige Fahrerin, ebenfalls in Viersen wohnhaft. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /cb (672)

