POL-VIE: Brand in Lagerhalle am Samstag - Ermittlungen laufen

Viersen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben an der Brüsseler Allee Zeitungen gebrannt. Eine davon steckte in einem Briefkasten an einer Hauseingangstür. Dieser wurde durch den Brand beschädigt. Um kurz vor 2.30 Uhr in der Nacht meldete ein Anwohner, dass er Rauch wahrgenommen habe und deshalb nachschauen gegangen war. Dabei habe er in einem Hauseingang ...

mehr