Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter-Fahrer verliert mit Mitfahrender die Kontrolle - schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Samstag, um 16:45 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Mann aus Viersen mit seinem E-Scooter auf dem Josefsring in Richtung Freiheitsstraße. Er fuhr auf dem linken Gehweg. Dort sprach er eine 74-jährige Fußgängerin an, ob er sie ein Stück mitnehmen soll. Diese stieg zu ihm auf den E-Scooter und sie fuhren auf die Kreuzung zur Freiheitsstraße zu. Der 61-Jährige wollte diese in Richtung Brüsseler Allee überqueren, die 74-Jährige versuchte jedoch abzusteigen. Beide verloren das Gleichgewicht und stürzten. Der Mann erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Ein Team des Rettungsdienstes brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Mitnahme eines weiteren Fahrgastes ist auf E-Scootern zum einen verboten und zum anderen sehr gefährlich. /cb (666)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell