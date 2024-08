Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fünf Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Samstag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 19jähriger PKW-Führer aus Wesel in Kempen-Tönisberg die Straße Haag (B9) aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Krefeld. An der Kreuzung Haag/Tönisberger Straße/Windmühlenweg wollte er nach links in den Windmühlenweg abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen 41jährigen PKW-Führer aus Tschechien, der die Straße Haag aus Richtung Krefeld kommend in Richtung Autobahn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide PKW-Führer, sowie zwei 20jährige männliche Beifahrer des 19jährigen und ein 10jähriges Mädchen, welches sich als Beifahrerin im PKW des 41jährigen befand, leicht verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. /UR (663)

