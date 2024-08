Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei leichte verletzte Radfahrerinnen nach Verkehrsunfällen

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 17:15 Uhr, kollidierten eine 59-jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw und eine 65-jährige Pedelecfahrerin aus Viersen miteinander. Die Autofahrerin fuhr auf der Straße An den schwarzen Pfählen in Richtung der Bachstraße. An der dortigen Einmündung hielt sie ordnungsgemäß am Stopp-Schild. Beim anschließenden Anfahren sah sie die bevorrechtigte, von rechts kommende Radfahrerin nicht. Diese war auf dem für sie freigegebenen Radweg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt, benötigte vor Ort keinen Rettungsdienst.

Zu einem weiteren Unfall unter Beteiligung einer Radfahrerin kam es gegen 17:30 Uhr in Anrath. Ein 80-jähriger Willicher bog von der Viersener Straße in eine Grundstückseinfahrt ab. Eine 63-jährige Radfahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt in gleiche Fahrtrichtung auf dem parallel verlaufenden Radweg. Sie konnte dem abbiegenden Pkw nicht mehr ausweichen, sodass es beide Fahrzeuge kollidierten. Die 63-Jährige wurden leicht verletzt. /cb (660)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell