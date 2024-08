Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Brände gelöscht - Kriminalpolizei ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Gestern, um 14:30 Uhr, meldete eine 32-jährige Nettetalerin, dass ihr Pkw auf der Straße Rennekoven in Lobberich in Flammen stehe. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Pkw stand komplett in Brand.

Kurz zuvor, gegen 11:30 Uhr, brannte es bereits in Lobberich auf der Breyeller Straße. Das Feuer entstand in einer Garage und griff zwischenzeitlich auf weitere Garagen auf dem dortigen Hof über.

Feuerwehr und Polizei wurden heute, um 7:30 Uhr, zu einem weiteren Brand auf der Straße Am Buetzgeshof in Willich gerufen. Hier brannte es in einem Abstellraum eines Mehrparteienhauses. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Verletzt wurde in allen drei Fällen niemand. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /cb (658)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell