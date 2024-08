Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei verletzte Radfahrerinnen nach Unfällen

Kreis Viersen (ots)

Am 14.08. wurden zwei Radfahrerinnen im Straßenverkehr verletzt. Gegen 7:45 Uhr am Mittwochmorgen fuhr eine 67-jährige Willicherin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Korschenbroicher Straße in Richtung Korschenbroich. An der Kreuzung zur Hülsdonkstraße schaltete die Ampel für sie auf Rot um. Daher entschied sie spontan, nach links abzubiegen und die dortige Ampel zu nutzen. Ein hinter ihr fahrender 20-Jähriger aus Krefeld wurde von dem plötzlichen einlenken überrascht und konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leichte Verletzungen davon trug. Um 10 Uhr stürzte zudem eine 52-jährige Radfahrerin aus Kempen auf der Straße Am Schlibecker Berg in Lobberich. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer. Ein Rettungsteam brachte sie in ein Krankenhaus. /cb (657)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell