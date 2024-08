Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer fährt vom Radweg auf die Fahrbahn und wird von Autofahrer erfasst - leicht verletzt

Niederkrüchten-Dam (ots)

Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, nahm die Polizei Viersen einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Gewerbering und Mönchengladbacher Straße in Niederkrüchten-Dam auf. Ein 78-jähriger Pedelecfahrer nutzte den Geh- und Radweg an der Mönchengladbacher Straße und fuhr in Richtung Elmpt. Ein parallel zu ihm fahrender 64-jähriger Autofahrer aus Zülpich wollte von der Mönchengladbacher Straße nach rechts auf den Gewerbering abbiegen. Dafür nutzte er die Abbiegespur.

Der Radfahrer bog zunächst ebenfalls auf dem Geh- und Radweg mit nach rechts auf den Gewerbering ab. Der Autofahrer stand zu diesem Zeitpunkt bereits an der Haltelinie und nutzte den Schulterblick, um sich zu vergewissern, dass kein Fahrzeug von hinten kommt. Da dies nicht der Fall war, fuhr er an, um auf den Gewerbering aufzufahren. Zeitgleich fuhr der Pedelecfahrer unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn, um seine Fahrt in Richtung Elmpt fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der Front des Autos. Der Pedelecfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. /cb (654)

