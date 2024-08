Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger angefahren - Verursachende/r flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Willich (ots)

Am späten Dienstagabend, um 22 Uhr, ging ein 56-jähriger Willicher mit seinem Hund auf der Straße Clörath in Willich Gassi. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Anrath wurde der Willicher von einem motorisierten Zweirad von hinten angefahren. Er stürzte infolgedessen und erlitt Verletzungen am Kopf. Den Unfallverursacher sah er noch, wie dieser das Motorrad oder Moped wieder aufstellte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Er rief dem oder der Unbekannten noch hinterher, was jedoch ignoriert wurde. Aufgrund des Sturzes kann der Willicher keine genauen Angaben zum flüchtigen Unfallverursachenden geben. Eine Rettungswagenbesetzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, bittet Sie gleichzeitig um Hilfe: Haben Sie auf der Straße Clörath in Willich den Unfall beobachtet oder das flüchtige Zweirad gesehen? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (651)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell