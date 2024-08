Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Garagenbrand fordert zwei verletzte Feuerwehrleute - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Viersen (ots)

Am Montag gegen 17.20 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Neubaugebiet Burgfeld in Viersen gerufen worden. Anwohner hatten den Brand einer Garage festgestellt. Während der Löscharbeiten explodierte durch die Hitze eine Gasflasche, die in der Garage untergebracht war. Dabei wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, einer von ihnen schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Die Brandermittlerinnen und -ermittler des Kriminalkommissariats 1 haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor. /hei (650)

