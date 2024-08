POL-VIE: Vier Unfälle unter Beteiligung von Radfahrenden

Grefrath-Oedt (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Oedt in der Nähe der Burg Uda ein Pkw abgebrannt, ein weiterer wurde durch die Flammen stark beschädigt. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Ein Auto an der Straße Kallengraben stand in Flammen. Trotz der schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen brannte der Wagen komplett aus. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde stark in ...

