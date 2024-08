Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennendes Auto - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Grefrath-Oedt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Oedt in der Nähe der Burg Uda ein Pkw abgebrannt, ein weiterer wurde durch die Flammen stark beschädigt. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Ein Auto an der Straße Kallengraben stand in Flammen. Trotz der schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen brannte der Wagen komplett aus. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein bewusstes Anzünden kann dabei nicht ausgeschlossen werden - deshalb suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Menschen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich rund um die Burg Uda gemacht haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (646)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell