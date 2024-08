Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 23-Jähriger am Bahnhof angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Sonntag, den 11.08., gegen 2 Uhr, hielt sich ein 23-Jähriger aus Mönchengladbach in Viersen am Bahnhofsvorplatz auf. Dort griffen ihn mehrere Personen an. Einsatzteams kamen unverzüglich zum Tatort, konnten vor Ort noch Personen sehen, die sich in unterschiedliche Pkw saßen und wegfuhren.

Der 23-Jährige blutet, sodass eine Erstversorgung durch die Kolleginnen und Kollegen zunächst vorgenommen wurde. Was vorgefallen war und wie es zu der Auseinandersetzung kam, wird derzeit ermittelt. Der Geschädigte selbst konnte bisher wenig Angaben zum Sachverhalt machen.

Die Kripo sucht daher Zeuginnen und Zeugen. Haben Sie den Vorfall beobachtet und können Hinweise zum Sachverhalt oder den flüchtigen Personen geben, melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (643) 240811-0300-085820

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell