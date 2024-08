Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Personalwerber "ON TOUR" - Lassen Sie sich am Dienstag beraten

Kempen (ots)

Haben Sie Interesse an einer Karriere bei der Polizei? Oder kennen Sie jemanden, der Interesse hat? Dann ist Dienstag, der 13.08.2024, der perfekte Tag, um sich über den Beruf als Polizistin oder Polizist zu informieren. Am Buttermarkt in Kempen wird das Personalwerber-Mobil, begleitet von Kolleginnen und Kollegen der Polizei, von 11:00 bis 15:00 Uhr Halt machen. Hier können sich Interessierte über die Einstellungs- und Bewerbungsvoraussetzungen beraten lassen. Kommen Sie also gerne vorbei!

Falls Sie an diesem Tag keine Zeit haben, besteht noch die Möglichkeit, sich am Mittwoch, den 14.08.2024, in der Straße Alter Markt 55 in Mönchengladbach informieren zu lassen. /jk (640)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell