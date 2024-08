Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Viersen (ots)

Am Mittwoch wurde eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts. Ein Tatverdächtiger konnte kurz darauf in der Innenstadt festgenommen werden. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 637. Der Täter lockte die Frau unter einem Vorwand in seine Wohnung, wo er sie vergewaltigte. Er erpresste ihre EC-Karte samt PIN, sperrte die Frau ein und versuchte, an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Der Frau gelang es, eine ihr nahestehende Person zu kontaktieren, die daraufhin die Polizei alarmierte. In der Stadt wurde ein Mann angetroffen, welcher der Personenbeschreibung entsprach. Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, stehen zu bleiben, versuchte er zu flüchten. Einem Mitbürger gelang es, ihn festzuhalten, sodass die Polizei ihn festnehmen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die Einsatzkräfte die EC-Karte der Frau sicherstellen. Am Donnerstagnachmittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an./ jk (639)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell