POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen Viersen: Sexualdelikt und erpresserischer Menschenraub - Tatverdächtiger festgenommen

Viersen (ots)

Am Mittwoch ist eine junge Frau in einer Wohnung in Viersen Opfer eines schweren Sexualdelikts geworden. Dem Tatverdächtigen, der in der Innenstadt festgenommen werden konnte, wird unter anderem erpresserischer Menschenraub und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen.

Die Polizei war am Mittwoch gegen 14.20 Uhr alarmiert worden, dass es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu dem Sexualdelikt gekommen sei. Das bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige hatte zu diesem Zeitpunkt die Wohnung, in die er die Frau zuvor gelockt hatte, in Richtung Innenstadt verlassen. Im Zuge der sofort ausgelösten Fahndung konnte der Mann, ein 53-jähriger Kroate mit Wohnsitz in Viersen, noch in der Nähe der Wohnung festgenommen werden. Er wird am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an, es wird nachberichtet.

Hinweis an die Presse: Weitere Anfragen zu dem Sachverhalt sind ausschließlich an die Pressestelle der Polizei Viersen zu richten. /hei (637)

