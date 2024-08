POL-VIE: Willich-Anrath: Brennende Mülltonnen - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots) - Am Sonntag ist eine 52-Jährige aus Mönchengladbach mit ihrem Pedelec in Willich gestürzt. Sie fuhr auf dem Radweg in der Aachener Straße, Ecke Holterhöfe. Eigentlich war der Radweg durch einen Bauzaun und ein Verkehrsschild gesperrt, jedoch haben unbekannte beides in einer Wiese neben dem Radweg gelegt. Deshalb fuhr sie den Radweg und stürzte über ein Rohr, welches mittig auf dem Radweg lag. /jk (633) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

