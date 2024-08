Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kupferdiebstahl in Schiefbahn und Waldniel

Kreis Viersen (ots)

Zwischen Freitag, 02. 08, 13 Uhr, und Montag, 05. 08, 8:45 Uhr, wurde in der Straße Stöckener Weg in Waldniel in eine Lagerhalle eingebrochen. Mindestens eine Person schlug ein Plastikfenster eines Rolltors ein und gelangte so ins Innere der Lagerhalle. Dort wurden Kupferleitungen, -rohre und -kabel entwendet. Ein weiterer Diebstahl passierte in Willich-Anrath. Hier wurde zwischen Sonntag, 04. 08, 10 Uhr, und Montag, 05. 08, 09:30 Uhr, in ein Gewächshaus einer Gärtnerei in der Straße "Am Büttgerwald" eingebrochen. Eine Metalltür wurde aufgehebelt. Aus dem Gewächshaus wurde eine unbekannte Menge Kupferkabel sowie diverses Werkzeug gestohlen. Vermutlich wurde das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert. Haben Sie zu einem der Fälle Hinweise? Haben Sie beim zweiten Fall ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Melden Sie Ihre Hinweise der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (632)

