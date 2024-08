Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Hauptschule - Haben Sie Hinweise?

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Zwischen dem 5. Juli, 15 Uhr, und dem 5. August, 9 Uhr, wurde in die Hauptschule in Waldniel eingebrochen. Die Hauptschule in der Schulstraße wurde durch mindestens eine unbekannte Person betreten. Wie das gelang, ist momentan noch unklar. Im Gebäudeinneren wurden Schränke durchsucht. In einem Schrank befindet sich ein Tresor, welcher Bohrlöcher aufwies. Es gelang nicht, den Tresor zu öffnen. Auch sonst kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (631)

