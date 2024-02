Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeitungen angezündet

Hildburghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 17:15 Uhr eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Jugendlichen im Alter von schätzungsweise 13 bis 15 Jahren, die einen Stapel Zeitungen, der im Bereich eines Hauses in der Oberen Braugasse in Hildburghausen abgelegt war, anzündeten. Die Flammen erloschen, ohne sich weiter auszubreiten, verursachten aber Rußschäden an der Fassade. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0039524/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

