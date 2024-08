Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, LKW flüchtet

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 19.00 Uhr befuhr ein 74jähriger Motorradfahrer aus Grefrath in Nettetal-Lobberich die Ortsumgehung (B509) aus Richtung Boisheim kommend in Richtung Hinsbeck. In Höhe der Kreuzung B509/ Sittard/ Buschweg wollte er einen vor ihm fahrenden LKW mit Auflieger überholen. Als er sich beim Überholvorgang mittig des Aufliegers befand, scherte der LKW aus, um seinerseits einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Der 74jährige wurde an der Schulter berührt und in Richtung Leitplanke gedrückt. Als der LKW-Fahrer seinen Überholvorgang beendet hatte, kam der Motorradfahrer zu Fall. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Dornbuscher Straße fort, ohne sich um den gestürzten Grefrather zu kümmern. Zeugen beschrieben die Zugmaschine als hell und die Plane des Aufliegers als weiß oder grau. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Weitere Zeugen und insbesondere der Traktorfahrer werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Viersen unter der Rufnummer 02162-377 0 in Verbindung zu setzen. /UR (634)

