Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch, den 07.08., kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Nettetal fuhr vom Feld kommend in die Straße "Sassenfelder Kirchweg", als eine 68-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Nettetal, die Straße "An den Sportplätzen" in Richtung Straße "Zur Nette" überqueren wollte. In diesem Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch die 68-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. /jk (636)

