Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Vorfall am "Alten Friedhof" sucht die Polizei nach einem konkreten Zeugen. Der Mann hatte am 03. März (Sonntag) in der Grünanlage ein Handy aufgefunden. Dieses Handy könnte im Zusammenhang mit einer Körperverletzung stehen, die dort in der Nähe passiert war. Der gesuchte Zeuge kann möglicherweise dazu beitragen, den Fall weiter aufzuklären. Er war zur Mittagszeit am "Alten Friedhof" spazieren - und ging in Richtung Ewaldstraße. Der Zeuge wurde als Ende 50 bis Anfang 60 Jahre alt beschrieben. Der Mann oder wer Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5729465

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell