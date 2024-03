Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall im Gegenverkehr - Autofahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Ewaldstraße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit einem Trecker und einem Auto.

Die 47-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick war gegen 15:45 Uhr auf der Ewaldstraße in Richtung Datteln unterwegs. In Richtung Oer-Erkenschwick kam ihr ein 43-jähriger Treckerfahrer aus Marl entgegen. Die Autofahrerin geriet nach links von ihrer Fahrspur in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem Trecker.

Die Autofahrerin wurde bei den Unfall schwer verletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die 47-Jährige alkoholisiert gefahren ist. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Um das Auto kümmerte sich ein Abschlepper. Der Trecker wurde am Straßenrand abgestellt. Der Fahrer kümmerte sich selber um technische Hilfe.

Bei dem Unfall entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Die Ewaldstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell