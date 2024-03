FW Frankenthal: Brand einer Mikrowelle - 3 Katzen gerettet

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

Drei Katzen konnten am heutigen Mittwoch den 06.03.2024 durch die Feuerwehr Frankenthal aus einer verrauchten Wohnung gerettet werden.

Gegen 16:55 Uhr war die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Heßheimer Straße in Frankenthal alarmiert worden. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs war Brandgeruch und Rauch aus einer Wohnung im 1.OG erkennbar. Durch den Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz wurde die Wohnung gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die brennende Mikrowelle wurde ins Freie verbracht und dort abgelöscht. In der deutlich verrauchten Wohnung konnten drei Katzen gerettet und ebenfalls ins Freie gebracht werden. Die Wohnungsbesitzer waren glückweise nicht in der Wohnung anzutreffen. Diese kamen während der Einsatzmaßnahmen vor Ort, wo ihnen überglücklich ihre unverletzten Haustiere übergeben werden konnten. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen und der Instandsetzung der Wohnungstüre konnten die Bewohner wieder in Ihre vier Wände zurückkehren.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Frankenthal mit 6 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Frankenthal, welche die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen hat.

