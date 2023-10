POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Hattingen (ots) - Am Freitag, den 13.10.2023, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.05 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Haus. Hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten eine Schmuckschatulle, bevor sie unerkannt flüchteten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

