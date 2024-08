Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall zwischen Pkw und Pedelec - Mann leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag, dem 08.08., kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall in der Leuther Straße in Kaldenkirchen. Ein 28-jähriger Mann aus Nettetal wollte aus einer Grundstückseinfahrt in die Leuther Straße einbiegen, als ein 83-jähriger Mann, ebenfalls aus Nettetal, mit seinem Pedelec auf dem Gehweg in Richtung Leuth fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 83-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. /jk (638)

