Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung einer 88-Jährigen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstagnachmittag (30.07.2024) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 88-jährigen Frau im Hochschulviertel und stahl Geld sowie Schmuck. Der Mann klingelte gegen 16.00 Uhr an der Wohnungstür der Frau in der Haldener Straße. Er sagte ihr, dass er die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die 88-Jährige ließ den Unbekannten herein und folgte dessen Anweisung, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Der Mann lief einige Minuten in der Wohnung umher und verließ diese dann wieder. Später stellte die Hagenerin fest, dass er Schmuck aus dem Schlafzimmer sowie eine mittlere dreistellige Summe Bargeld gestohlen hatte. Sie beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß. Er hatte kurze, braune Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann war darüber hinaus vollständig in Weiß gekleidet. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 02331-986 2066 entgegen. (sen)

