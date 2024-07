Polizei Hagen

POL-HA: Mann greift Frau mit Hammer an - 52-Jähriger vorläufig festgenommen

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (29.07.2024) einen 52-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem dieser in einer Wohnung in Vorhalle eine 48-jährige Frau unter anderem mit einem Hammer angegriffen hatte. Die 48-Jährige betrat gegen 21.00 Uhr einen Kiosk in der Eckeseyer Straße und sagte dem Betreiber, dass sie in ihrer Wohnung angegriffen wurde. Ein weiterer Passant alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Den Beamten sagte sie, dass ihr 52-jähriger Bekannter sie mit einem Hammer und seinen Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen hat. Außerdem zerschlug er mit dem Hammer einen Tisch im Wohnzimmer und warf die Einzelteile des Tisches anschließend aus einem Fenster auf die Straße. Die Polizisten stellten den Mann in der Wohnung eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie den alkoholisierten Angreifer vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die leicht verletzte 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Gefährlichen Körperverletzung übernommen. (sen)

