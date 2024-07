Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl - Unbekannter Täter schubst und schlägt Mitarbeiter eines Supermarktes

Hagen-Eppenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montagnachmittag (29.07.2024) in einem Supermarkt in Eppenhausen Lebensmittel und griff anschließend Mitarbeiter des Geschäftes an. Ein 35-jähriger Angestellter des Supermarktes in der Eppenhauser Straße beobachtete den Unbekannten gegen 16.00 Uhr. Dieser nahm Lebensmittel aus den Regalen und verstaute sie in einer Umhängetasche. Am Ausgang sprach der 35-Jährige den Ladendieb an. Als eine weitere Mitarbeiterin hinzu kam, schubste der Unbekannte beide weg und schlug der Frag gegen den Arm. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber wurde der Täter als circa 45 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze, blonde Haare und eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Außerdem war er mit einem gelben T-Shirt, einer kurzen Hose sowie Flip-Flops bekleidet. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des räuberischen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

