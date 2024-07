Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer nimmt Streifenwagen die Vorfahrt - Verdacht der Dokumentenfälschung

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer nahm in der Nacht auf Sonntag (28.07.2024) in Eilpe einer Streifenwagenbesatzung die Vorfahrt und händigte den Beamten anschließend einen Führerschein aus, der vermutlich gefälscht war. Gegen 02.30 Uhr bestreiften die Polizisten die Buntebachstraße. An der Einmündung zur Jägerstraße wollten sie nach links abbiegen. Von dort aus fuhr der 24-Jährige mit seinem KIA über die Jägerstraße und missachtete die Vorfahrt. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle händigte der in Hagen wohnhafte Mann den Beamten einen Führerschein aus, bei dem sich erhebliche Zweifel an der Echtheit ergaben. Diese Zweifel bestätigte auch ein Dokumentenprüfgerät. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten die Beamten Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

