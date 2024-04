POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in Verkaufsräume - Polizei sucht Zeugen in Glashütte

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Sonntag (07.04.2024) ist es in der Straße Grotkamp zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Eine bisher unbekannte Täterschaft betrat in einem ungefähren Zeitraum von 17:00 Uhr bis 02:00 Uhr das Grundstück und versuchte gewaltsam in das Wohnobjekt einzudringen. Das Vorhaben misslang und man entfernte sich ...

