Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/ Klein Nordende - Geschwindigkeitskontrollen der Elmshorner Polizei

Bad Segeberg (ots)

Auch am vergangenen Wochenende haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am Samstag (06.04.2024) kontrollierten zwei Beamte in einer 30 Zone ab 09:30 Uhr. Während der 30-minütigen Kontrolle im Gerlingweg waren von 25 kontrollierten Fahrzeugen lediglich zwei Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Ab 10:20 Uhr führten die Beamten dann in Höhe der Bahnunterführung in der Geschwister-Scholl-Straße eine weitere Kontrolle durch. Bis 12:10 Uhr wurden hier 150 Fahrzeuge kontrolliert. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer bei erlaubten 30 km/h mit 51 km/h und somit einer Überschreitung von 21 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg. Insgesamt waren 24 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Am Sonntag (07.04.2024) fanden weitere Kontrollen statt.

In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr kontrollierten vier Kollegen des Polizeireviers Elmshorn in Klein Nordende im Sandweg. Von 150 kontrollierten Fahrzeugen wurden Verwarn- bzw. Bußgelder in 5 Fällen eingeleitet.

In der Westerstraße in Elmshorn wurden während einer knapp 90-minütigen Kontrolle 200 Fahrzeuge kontrolliert und 13 Verstöße festgestellt. Der Höchstwert lag bei erlaubten 50 km/h hier bei 66 km/h.

Das Polizeirevier Elmshorn wird derartige Kontrollen wiederholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell