Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Todesfelde/ Stuvenborn/ K 109 - Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen an den Todesfelder Kurven durch

Bad Segeberg (ots)

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat am Sonntag (07.04.2024) mit sieben Beamten auf der Kreisstraße 109 zwischen Todesfelde und Stuvenborn eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr richteten die Kräfte des Verkehrsüberwachungstrupps in beiden Fahrtrichtungen Messstellen mit einem sog. ESO-Messfahrzeug durch.

Insgesamt wurden 660 Fahrzeuge gemessen und 123 Verstöße festgestellt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 60 km/ h. Insgesamt wurden auf dieser gerade auch für Motorradfahrer sehr beliebten Strecke 92 Verstöße im Verwarngeld-Bereich und 31 Verstöße im Bußgeld-Bereich geahndet.

Negativer Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit gemessenen 136 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten und zwei Monate Fahrverbot. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit 104 km/h gemessen. Ihn erwarten neben einem Monat Fahrverbot auch zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.

Insgesamt acht Fahrzeuge überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 40 km/h.

Die Polizei wird auch zukünftig derartige Kontrolleinsätze durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell