Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokel - Geschwindigkeitsmessung an der Störbek-Brücke - Polizei stellt Verstöße fest

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagabend (07.04.2024) führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Kreis Pinneberg eine Geschwindigkeitsmessung in der Lindenstraße/L114 im Bereich der dortigen Störbek-Brücke durch.

Ab 18:00 Uhr wurden in einem viereinhalb stündigen Zeitraum bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 175 Fahrzeuge eingemessen. Von den gemessenen Fahrzeugen waren 39 zu schnell.

Zwei Personenkraftwagen wurden mit einem vorwerfbaren Wert von 93 km/h gemessen und waren damit 43 km/h zu schnell unterwegs (Bußgeld 320 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot). Ein weiterer Personenkraftwagen fuhr mit dem bedenklichen Höchstwert von vorwerfbaren 128 km/h über die Brücke und lag damit 78 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Bußgeld 700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot).

Die stationäre Geschwindigkeitsmessung erfolgte anlassbezogen, da hohe Fahrgeschwindigkeiten zu weiteren Schäden am Brückenbauwerk führen können, die kostenintensive Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Des Weiteren können Unebenheiten in der Fahrbahndecke auch zu Beschädigungen an den Fahrzeugen selbst führen.

