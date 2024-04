Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerhoop - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (07.04.2024) ist es in der Straße Grotkamp zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Eine bisher unbekannte Täterschaft betrat in einem ungefähren Zeitraum von 17:00 Uhr bis 02:00 Uhr das Grundstück und versuchte gewaltsam in das Wohnobjekt einzudringen. Das Vorhaben misslang und man entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell