Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit eskaliert nach Ruhestörung

Hagen-Mittelstadt (ots)

Sonntagnacht (28.07.) wurden die Polizeibeamten zu einem Nachbarschaftsstreit in der Hochstraße gerufen. Gegen 0 Uhr saßen ein 53-Jähriger und ein 28-Jähriger vor einem Mehrfamilienhaus und unterhielten sich. Aufgrund der Lautstärke kam es zunächst zu wechselseitigen Beleidigungen mit einem 31-jährigen Nachbarn. Nachdem der Nachbar mehrere Gegenstände von seinem Balkon in Richtung der Ruhestörer geworfen hatte, endete der Konflikt in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der 31-Jährige seine Nachbarn ins Gesicht. Während der Auseinandersetzung hatte der Hagener ein Küchenmesser in der Hand und bedrohte damit den 53-Jährigen und den 28-Jährigen. Zwischenzeitlich kam auch der 33-jährige Bruder des 31-jährigen Nachbarn zu der Auseinandersetzung hinzu. Der 53-Jährige und der 28-Jährige griffen daraufhin den Nachbarn und seinen Bruder mit einer Holzlatte an. Die vier Männer wurden bei der Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt. Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung an. (qua)

