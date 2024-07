POL-HA: Unbekannte liefern sich verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Bereits am 2. September 2023 hob ein Unbekannter in einer Sparkassenfiliale in Wehringhausen einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag vom Konto eines 75-Jährigen ab. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (qua) Hier geht es zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/141959 ...

