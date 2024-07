Polizei Hagen

POL-HA: Konsequent gegen Verkehrsverstöße: Hagener Polizei zieht Bilanz nach großem Kontrolleinsatz

Hagen (ots)

Im Rahmen eines großangelegten Einsatzes zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und öffentlichen Ordnung im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs führte die Polizei Hagen am Freitagabend (26.07.2024) und in der darauffolgenden Nacht umfangreiche Kontrollen durch. Ziel des Einsatzes war es, Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit rund um den Hauptbahnhof zu erhöhen.

Rund 30 Beamte der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz und Verkehr führten den Einsatz durch. Hierbei wurden im Hagener Stadtgebiet mehrere Kontrollstellen eingerichtet, unter anderem am Graf-von-Galen-Ring und an der Bahnhofshinterfahrung.

Insgesamt konnten im Verlauf des Abends und der Nacht zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Es wurden 59 Geschwindigkeitsverstöße (davon 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 36 Verwarnungsgelder) registriert. Außerdem kam es zu fünf Handyverstößen und elf Beleuchtungsverstößen. Sieben Fahrer wurden wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und sechzehn Fußgänger wegen Rotlichtverstößen festgestellt. Weitere elf Verstöße betrafen unter anderem die Ladungssicherung, Parkverstöße, die Nutzung von Sonderfahrstreifen, die Helmpflicht, die Umweltplakettenpflicht, Abbiegeverstöße und Vorfahrtsverstöße. Zudem konnten die Beamten einen Haftbefehl vollstrecken.

Ein 35-jähriger Hagener erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Alkohol am Steuer. Bei ihm wurden knapp 0,7 Promille festgestellt. Zudem war er auf der Eckeseyer Straße mit 75 km/h bei zugelassenen 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs.

Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten lagen bei 119 km/h durch einen unter Drogen stehenden Mann und 86 km/h durch einen 19-jährigen Motorradfahrer an der Bahnhofshinterfahrung. Zudem raste ein 18-jähriger Hagener mit seinem BMW mit 111 km/h über die Wehringhauser Straße. In diesem Bereich fiel ebenfalls ein 21-jähriger Hagener auf, der mit seinem VW mit 86 km/h unterwegs war. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug in allen Fällen 50 km/h.

Der umfangreiche Kontrolleinsatz macht das entschlossene Vorgehen der Hagener Polizei gegen Verkehrsverstöße deutlich, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die zahlreichen festgestellten Verstöße zeigen, wie wichtig solche Maßnahmen sind. Die Polizei Hagen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregeln zu halten, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Hagener Straßen zu erhöhen. Weitere Kontrollen in diesem Umfang sind bereits geplant. (sch)

